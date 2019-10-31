20 нарушений по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции выявлено в крае в этом году. В ходе совместных рейдов главного управления регионального государственного контроля и лицензирования края и полиции изъято более 5400 единиц спиртосодержащей продукции общим объёмом более 3600 литров. Сумма наложенных штрафов составила 300 тысяч рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

С первого ноября в регионе начнет работу «горячая линия» по приему сообщений о фактах нелегальной продажи алкоголя. Заявить о нарушениях и незаконных торговых точках граждане могут по телефону 8 (4212) 32 86 37.

— В рамках своей компетенции мы проверяем каждый сигнал, поступивший от граждан. Напомню, что крепкий алкоголь и пиво запрещено продавать в нестационарных торговых точках без сопроводительной документации. В случае нарушения этих требований, товар подлежит конфискации, а на должностные лица налагается штраф в размере от 10 до 40 тыс. рублей, на юридические — от 100 тыс. до 1млн. рублей в зависимости вида и тяжести нарушения, — пояснил начальник главного управления Андрей Коротков.

Он также отметил, сегодня в регионе лицензии на продажу алкогольной продукции имеют 1072 юридических лица. Без соответствующего разрешения торговля спиртным запрещена. Помимо этого, организации и предприниматели обязаны вносить информацию о продаже и остатках алкоголя в систему ЕГАИС, которая предназначена для государственного контроля над объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.