Программы региональных телекомпаний начнет показывать «Общественное телевидение России». Как сообщили в краевом министерстве информационных технологий и связи края, проект реализуется во всех субъектах страны в рамках перехода на цифровое ТВ. Общая дата начала выхода врезок — 29 ноября.

В Хабаровском крае в сетку «ОТР», а это 9 кнопка первого мультиплекса, включат программы телеканала «Губерния». На трансляцию медиа-холдингу будет выделено по 5 часов в сутки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Это эксперимент, как для «Общественного телевидения России», так и для нас. Сейчас мы готовимся к тестовым включениям. С 29 ноября жители региона смогут увидеть наши топовые программы утром с 06:00 до 09:00 и вечером с 17:00 до 19:00. Это выпуски новостей, тематические передачи и специальные проекты. Стоит отметить, что все программы будут транслироваться без рекламных блоков, — рассказала программный директор телеканала «Губерния» Татьяна Гайдукова.

В свою очередь, в министерстве информационных технологий и связи края отметили, что нововведение потребует донастройки сети цифрового эфирного телевещания. Подготовительные технические работы пройдут 7-8 ноября.

— Изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае зрителям необходимо просто провести перенастройку своих телевизоров или цифровых приставок – автоматическую или ручную. Напомним, что сейчас «в цифре» в формате врезок на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» транслируются программы ГТРК «Дальневосточная», — подчеркнули в министерстве.

Для реализации проекта «Общественному телевидению России» правительство РФ выделило из резервного фонда 776 млн рублей. Для трансляции врезок был построен блок дополнительного поясного вещания на пять часовых зон. Сейчас специалисты телеканала занимаются развертыванием необходимой инфраструктуры и оформлением соглашений с вещателями. Работы будут завершены к 15-25 ноября.