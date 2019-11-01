Оргкомитет российского национального фестиваля «Золотая маска» объявил номинантов на премию 2020 года. Среди них постановка Хабаровского краевого театра юного зрителя «Мария и я». Кроме того, спектакли краевого музыкального театра и театра кукол вошли в лонг-лист фестиваля.

Прежде чем определиться с номинантами, эксперты посмотрели в театрах и на видео сотни постановок из разных российских городов. Спектакль хабаровского ТЮЗа «Мария и я» номинирован в конкурсной программе «Эксперимент». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Спектакль по одноименному графическому роману Мигеля Гаярдо поставил режиссер Иван Куркин. Автором концепции и художником постановщиком является Анна Мартыненко. Это биографическая история Марии, 12-летней дочери автора с диагнозом аутизм.

— Мы увидели в этой истории почву для диалога, повод для театральной коммуникации на тему «я и другой». Мы хотим, чтобы зрители, проходя через непривычную форму спектакля, ощутили важность контакта с Марией, необходимость ее и нашего существования, необходимость каждой жизни, какой бы причудливой на первый взгляд она ни была,- говорится в аннотации к постановке.

Премьера состоялась в октябре 2018 года.

В 2018 году хабаровский ТЮЗ уже был отмечен на фестивале. Специальная премия жюри вручена Хабаровскому театру юного зрителя «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого «Детство» средствами целостного актерского ансамбля».

В прошлом году на «Золотую маску» претендовал краевой театр кукол. С постановкой «Сны…» он был заявлен сразу в четырех номинациях: «Куклы/спектакль», «Работа режиссера», «Работа актера» — мужская и женская роли. В этом году спектакль театра кукол «Почтарская сказка» вошел в лонг-лист фестиваля. Это список наиболее заметных спектаклей сезона 2018-2019, сформированный экспертными советами. Также в него вошла постановка «Чайка» Хабаровского краевого музыкального театра. Всего в лонг-лист был отобран 81 спектакль драматического театра и театра кукол и 29 спектаклей музыкального театра.

Основная программа фестиваля начнется в январе 2020 года. Итоги будут подведены 15 апреля 2020 года.