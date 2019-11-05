В Хабаровске завершилась работа речного пункта пропуска через границу РФ пассажирского направления. Согласно информации, поступившей с фитосанитарных контрольных постов, за время навигации сотрудниками Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО проверено 33811мест ручной клади и багажа пассажиров, прибывших на 820 судах из китайского города Фуюань.
В ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности сотрудниками фитосанитарного контрольного поста Управления выявлено 49 случаев отсутствия фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска и запрещен ввоз на территорию Российской Федерации в ручной клади и багаже пассажиров более 75 килограммов семенного и посадочного материала.
Подкарантинная продукция неустановленного фитосанитарного состояния, представляющая угрозу для карантинной фитосанитарной безопасности страны, возвращена в КНР.
Эта запись была опубликована 05.11.2019в 11:20. В рубриках: Общество.
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