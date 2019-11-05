Незаконный ввоз 13 литров пива пресекли таможенники в аэропорту Хабаровска. Российский турист привез алкогольные напитки из Китая, но не знал, что ввоз алкоголя ограничен.

16 литровых банок с пивом в двух картонных коробках ввез российский турист из г. Харбин (КНР) в Хабаровск. По его словам — это подарок друзей из Харбина. О том, что беспошлинно и без таможенного декларирования в Россию разрешено ввезти только 3 литра алкоголя, ни он, ни его друзья не знали, так как с таможенными правилами не знакомы.

— За девять месяцев 2019 года Хабаровская таможня возбудила 19 дел об административных правонарушениях по фактам незаконного ввоза в общей сложности 164-х литров алкогольной продукции, — рассказал начальник отдела административных расследований Хабаровской таможни Евгений Федорченко. – В прошлом году соответственно 21 дело об административном правонарушении и 122 литра.

В отношении туриста возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости незаконно ввезенных товаров.

Товар изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств таможни до решения суда.