В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в ближайшее время начнут проводить рейды по местам массового скопления бездомных. Такие мероприятия министерство социальной защиты населения края проводит ежегодно с наступлением холодов. Людям предлагают ночлег и горячее питание.

По данным ведомства, в крае социальную помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе лицам без определенного жительства и занятий, оказывают 17 государственных учреждений и семь негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, в Хабаровске комплексная работа в крае по адаптации и профилактике бездомности проводится на базе Хабаровского центра социальной адаптации по ул. Мельничной, 22. Здесь людей обеспечивают не только временным жильем, но и помогают восстановить документы. В текущем году центр оказал помощь 349 гражданам. В свою очередь, в Комсомольском-на-Амуре комплексном центре социального обслуживания населения, расположенного по ул. Сидоренко, 28, корпус 3, совместно с благотворительной организацией «Возрождение» по средам и пятницам с 12.00 часов организовано горячее питание. В ближайшее время сотрудники краевых организаций начнут выезжать в рейды по вокзалам, автобусным остановкам и другим местам массового скопления бездомных.

Помогают гражданам и некоммерческие организации. Так ХКОО «Милосердие» в Хабаровске четыре раза в неделю — вторник, четверг, суббота и воскресенье — осуществляет кормление в двух районах города: в 12.30 — на пересечении Гражданского переулка и ул. Пионерской (рядом со строящимся зданием Блюхера 8а/1) и в 14.00 — ул. Ухтомского (около виадука).

В целях предупреждения бездомности среди населения, реализуется программа «Путь домой», гражданам оказывается содействие по отправке их на постоянное место жительства. Также открыт гуманитарный склад вещей, куда могут обратиться граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и получить бесплатную помощь в виде одежды и обуви. Склад работает пять дней в неделю (среда – воскресенье) с 13.00 до 18.00.

Также некоммерческие организации помогают бездомным в Комсомольске-на-Амуре, Вяземском, с. Каменец-Подольск района им. Лазо, селах Сковорцово и Заозерное Хабаровского района. (Полный список во вложении)

В министерстве социальной защиты населения края работает «горячая линия» по вопросам оказания социальной помощи: 8(4212) 30-87-42 (в рабочее время).