Новая программа по обучению начинающих предпринимателей стартовала в Хабаровском крае. Её особенность в том, что свой опыт тем, кто делает первые шаги в организации своего дела, передадут успешные, состоявшиеся бизнесмены. Как отметили в краевом комитете по молодежной политике, программа «Наставничество» реализуется в регионе впервые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Наша программа направлена на молодого предпринимателя, который хочет узнать о том, как работает бизнес, получить анализ своей деятельности, оценку идей, помощь в решении проблем и трудных ситуаций. Это передача опыта и навыков молодым бизнесменам от уже состоявшихся наставников, которые знают, что такое публичные выступления и взаимодействие с бизнес-проектами, – рассказал руководитель организационного комитета программы «Наставничество» Владимир Клочков.

Всего участниками образовательной площадки стали 37 человек, в качестве наставников выступят 16 представителей краевого бизнес-сообщества. Накануне прошел первый семинар, где наставники познакомились со своими будущими подопечными. В ближайшее время будут сформированы пары для дальнейшей совместной работы. Обучение пройдет как в рамках личных встреч «наставник+наставляемый», так и на общих лекциях и мастер-классах. Организаторами программы выступают ЦОУ «Мой Бизнес» и комитет по молодежной политике правительства края.