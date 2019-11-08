В Хабаровске настоящего русского холода с особым нетерпением ждали на стадионе имени Ленина. На этой недели в спортивном парке начались работы по заливке ледовой площадки.

К предстоящему зимнему сезону в КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края», в ведомстве которой находится открытый каток, готовятся с особой ответственностью. Ведь именно на стадионе имени Ленина находится самый большой открытый каток на Дальнем Востоке. Среди горожан его любя называют народный. И это неслучайно. Народный каток стал любимым местом отдыха для хабаровчан.

Учитывая погодные условия, работы идут в плановом режиме. Из первого снега по периметру катка сделана опалубка. Уже вырисовываются контуры будущего катка. Технология создания ледовой площадки достаточная серьезная. С раннего утра на стадионе работает спецтехника, которая задействована в заливке льда. Для особой прочности и гладкости льда каток будут заливать в несколько этапов. После того как светодиодное оборудование будет вморожено в лед, специалисты зальют еще несколько слоев. И лишь тогда каток сможет принять своих первых посетителей. До этого момента на лед выходить крайне нежелательно и очень опасно. Любителям фигурного катания и хоккея необходимо запастись терпением. До завершения работ ледовая площадка является зоной повышенного травматизма.

Этой зимой площадь ледовой площадки на стадионе имени Ленина останется прежней. Каток будет залит только там, где уложен асфальт. На пешеходных дорожках, вымощенных брусчаткой, ледового покрытия не будет. Для совсем юных гостей стадиона имени Ленина, которые только встанут на коньки, будет отведена специальная площадка «Каток-Малышок». Она будет находиться недалеко от сцены, в районе изображения 3Д самолета. На стадионе планируется теплая зона фуд-кортов и проката коньков. Каток будет работать круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку ежедневно, чтобы качество льда не страдало.

Традиционно в первых числах декабря на стадионе имени Ленина состоится торжественная церемония открытия народного катка. Дата открытия будет зависеть от стабильных минусовых температур. В день открытия народный каток будет тепло и радушно встречать спортивные команды Хабаровска, представляющие зимние виды спорта. Это событие станет настоящим ярким спортивным праздником с участием спортивных и творческих коллективов Хабаровска. Юные фигуристы уже готовят зрелищный танцевальный флешмоб на льду.

В этом году в спортивном парке будет установлен почтовый ящик для писем Деду Морозу. На стадионе пройдет традиционный семейный конкурс «Наряжаем елку вместе». Игрушки, изготовленные хабаровчанами, украсят зеленые красавицы стадиона. Участники конкурса будут отмечены новогодними призами и подарками.

Этой зимой стадион имени Ленина вновь станет самым популярным и атмосферным местом для семейного отдыха.

Начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ ДССХК Юлия Александровна Коробчук