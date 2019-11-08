В селе Черная Речка Хабаровского района сегодня торжественно открыли первую в крае модельную библиотеку. На ее создание в рамках федерального нацпроекта «Культура» было выделено 10 млн рублей.
Межпоселенческая библиотека Хабаровского района была модернизирована за несколько месяцев. В начале года учреждение вошло в число победителей Всероссийского конкурса на предоставление федеральных средств на реализацию проекта по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
В здании провели ремонт, установили новую мебель, подключили оборудование. За счет средств бюджета района обновлен библиотечный фонд, обеспечено подключение к высокоскоростному Интернету и техническое оснащение библиотеки. В обновленном объекте несколько функциональных зон: современные залы выдачи литературы для всех посетителей, в том числе с ограничениями здоровья опорно-двигательного аппарата, зона детского абонемента, в которой организованы творческие мастерские, лекционный зал, зал краеведения и помещение для занятий спортом.
Сейчас абонентами чернореченской библиотеки являются 1268 человек. При этом количество посещений составляет более 18 тысяч в год.
В ноябре запланировано открытие еще двух модельных библиотек – в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района и поселке Березовый Солнечного района. В рамках напроекта на эти цели выделено 25 млн рублей.
Всего до 2024 года в Хабаровском крае предполагается модернизировать не менее 10 учреждений. На сегодняшний день в регионе действуют 308 общедоступных библиотек, в том числе 3 краевых и 305 муниципальных. Из них более 80 процентов имеют доступ к сети Интернет.
Эта запись была опубликована 08.11.2019в 12:47. В рубриках: Общество.
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