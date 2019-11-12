В краевую столицу доставлена первая партия так называемых «мобильных бригад». Шесть автомобилей будут работать в селах Амурского, Хабаровского, Бикинского, Солнечного, Вяземского и Ульчского районов. Спецтранспорт будет возить в медучреждения на обследования сельских жителей старше 65 лет. Средства на покупку выделены в рамках регионального проекта «Старшее поколение» федерального нацпроекта «Демография». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— На спецтранспорте организуют доставку пожилых сельских жителей в медучреждение для проведения обследования на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний. График обследований будут составлять заранее, в медучреждениях. Тем, кому предстоит пройти обследование, будут предупреждены заранее. В полной мере услуга заработает с 2020 года, — сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

Специализированные автомобили произведены в России, каждый оснащен подъемником для инвалидов-колясочников. Вторая поставка спецмашин запланирована на декабрь. Транспортные средства отправятся в Комсомольский, Советско-Гаванский, Николаевский, Нанайский, Верхнебуреинский, и им. Лазо районы. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 22,8 млн рублей.