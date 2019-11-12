«Сегодня сеть аптек находится на грани закрытия: ее долг по аренде только в краевом центре превышает миллион рублей. При этом компания выпускает уникальные лекарственные препараты по индивидуальным рецептам, а также по заказам 40 местных медицинских учреждений», — отметил директор КГУП «Фармация» Денис Улыбышев.

Собственное производство требует дополнительных помещений, за аренду которых нужно платить так же, как и за торговые площади, добавил он. По причине нерентабельности за последние пять лет восемь аптек сети были закрыты. Руководитель компании обратился к мэру Хабаровска Сергею Кравчуку с просьбой о снижении арендных ставок для тех подразделений, которые работают на территории города. В ходе встречи была достигнута договоренность о разработке мер по оказанию поддержки компании. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Это старейшая государственная сеть аптек, и хабаровчане ее хорошо знают как поставщика качественных и рецептурных препаратов. Очень важно, что она ориентирована на обслуживание малообеспеченных людей и льготных категорий граждан. Но сегодня из-за большой конкуренции, затратности производства и арендной платы компания не может рентабельно работать. Учитывая социальную значимость этих аптек, доступность лекарственных препаратов, администрация города в ближайшее время намерена решить вопрос об уменьшении размера арендной платы для тех помещений, которые компания арендует у Центра инновационных технологий», — рассказал Сергей Кравчук.

Помимо этого, рассмотрен вопрос погашения задолженности перед ЦИТом.

«С руководством «Фармации» подписано соглашение о реструктуризации и составлен график погашения долга, удобный для этого предприятия», — сообщил директор Центра инновационных технологий Сергей Гришин.