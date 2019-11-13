Первый этап работ по реконструкции градирни №5 завершается на Хабаровской ТЭЦ-1 (филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК»).На его реализацию предприятие направило 22,6 млн рублей.

В настоящее время энергетики нарастили и укрепили стены чаши, реконструировали колонны каркаса под водораспределительное устройство, отреставрировали дно бассейна и фундамент под вытяжную башню. Ведутся работы по замене деревянной обшивки градирни на современную алюминиевую, а также идет подготовка к замене блоков оросителей.

«Проделанные работы позволилинам приступить к заполнению чаши водой и включить оборудование в технологический цикл, — комментирует директор Хабаровской ТЭЦ-1 Сергей Пегушин. – В свою очередь, это позволило снизить нагрузку на действующие градирни».

Градирня №5 – самая «молодая» из пяти башен Хабаровской ТЭЦ-1. Она находится в эксплуатации с 1975 года (остальные четыре градирни начали действовать поочередно с 1960 по 1972 гг.). Ее реконструкция позволит увеличить конденсационную мощность Хабаровской ТЭЦ-1 на 10-15 МВт.