Сильные осадки выпадут в Хабаровском крае с 14 по 15 ноября. Уже с ночи местами в регионе начнет идти мокрый снег, который станет причиной обледенения на дорогах. В этой связи медики края заранее предупредили о высокой травмоопасности в эти дни и подготовили свои рекомендации.

— По прогнозу синоптиков, вместе со снегом ожидается существенное усиление ветра. Его порывы в отдельных местах могут достигать 20-25 м/с. Поэтому, чтобы избежать падений, мы советуем продумывать свой маршрут. К примеру, нужно постараться избегать сложнопроходимых мест. На скользкой дороге лучше передвигаться небольшими шагами, можно на полусогнутых ногах. Кроме того, руки лучше держать свободными, а не в карманах. В случае падения это позволит человеку опереться на что-либо и сохранить равновесие, — рассказали в краевом минздраве. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Если же человек упал и чувствует, что он получил травму, то следует немедленно обратиться к врачу. В крупных городах есть специализированные травмпункты. В случае, когда травпункта поблизости нет, необходимо обратиться в любое учреждение здравоохранения, где определят, какую помощь оказать пострадавшему, или позвонить по номеру «112».

По информации Дальневосточного УГМС, приближающийся к Хабаровскому краю циклон накроет все без исключения районы. Но особенно сильно непогода проявит себя на востоке и севере региона, где порывы ветра могут достигать 27 м/с. В прибрежных районах края обьявлено штормовое предупреждение. В Хабаровске тоже ожидается сильный снег, который может начнаться в ночь с 13 на 14 ноября.

С 11 ноября из-за снега, выпавшего в Комсомольском и Ванинском районах, временно ограничено движение для маршрутных автобусов по федеральной трассе А-376 «г. Хабаровск – п. Лидога – п. Ванино – г. Комсомольск-на-Амуре». Причиной такой меры стал образовавшийся на полотне дороги сильный гололед. Сейчас там выставлено 4 поста ГИБДД, которые следят за соблюдением запрета. Скопления машин на автотрассе нет, население проинформировано об отмене пассажирских рейсов. Ограничение будет снято отдельным распоряжением. Водителей просят проявлять во время циклона повышенную бдительно.