Победители краевого чемпионата «Абилимпикс» отправятся в Москву на Всероссийские соревнования. V Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет 18-22 ноября.

На соревнованиях регион представят 34 человека в категориях: «Школьники», «Студенты» и «Специалисты». Они примут участие в отборочных соревнованиях в наиболее популярных компетенциях — «Вязание крючком», «Резьба по дереву», «Художественное вышивание», «Поварское дело», «ремонт и обслуживание автомобилей». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Право выступать на Всероссийских соревнованиях ребята завоевали на краевом чемпионате «Абилимпикс», который прошел в сентябре в Хабаровске. В этом году в нем приняли участие более 500 человек из двух городских округов и 12 муниципальных районов.

Напомним, что в прошлом году в общекомандном медальном зачете сборная Хабаровского края заняла пятое место. За два года на Национальных чемпионатах представители региона завоевали шесть золотых, пять серебряных и две бронзовые медали.