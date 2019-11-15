На сегодня это самый крупный объект торговли краевого центра. В магазинах представлена продукция ряда мировых брендов. Здесь также будут работать 120 точек торговли и общественного питания. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Это только первый объект масштабного инвестиционного проекта. И уже сегодня от него мы должны почувствовать экономический эффект: три тысячи новых рабочих мест, налоги в местный бюджет. Вторая очередь – это аквапарк и развлекательный центр. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году. В настоящий момент застройщиком завершены изыскательские работы, идет закладка фундамента», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Новый торговый центр является одним из самых современных на Дальнем Востоке. Так, на первом этаже расположен продуктовый гипермаркет, на втором — брендовые бутики, третий полностью отдан под рестораны и развлекательные зоны. В частности, на фудкорте представлены около 30 ресторанов с кухней разных стран. Тут же находится пространство для творчества «Коммуна». По словам владельцев комплекса, в ближайшее время здесь начнет работу первый в Хабаровске кинотеатр сети IMAX с экраном высотой 23 метра. Эта технология позволяет буквально погрузить зрителя «внутрь фильма», обеспечивая максимальный эффект присутствия за счет сочетания уникальных технологий.

«Этот кинотеатр будет одним из самых современным в России. Дело в том, что давно уже IMAX нигде не открывался, а технологии сделали большой шаг вперед за 5-8 лет, они и реализованы здесь», — рассказала директор торгового центра Ксения Рагимова.

В ближайшие два года рядом с новым торговым центром будет построен аквапарк закрытого типа, который по замыслам владельцев, должен стать самым крупным в стране. Далее инвесторы приступят к реализации третьей очереди проекта.