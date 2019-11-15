Хабаровский край получил очередной транш из федерального бюджета на оказание помощи пострадавшим от паводка. Федеральный минстрой перечислил региону 56 млн рублей. Средства пойдут на проведение капитального ремонта подтопленного жилья, а также на покупку квартир тем гражданам, чья жилплощадь признана непригодной для проживания.

— Полученная сумма позволит оказать финансовую поддержку еще 70 подтопленцам. Из них 54 гражданина будут ремонтировать жилье, а 16 планируют приобрести новое. Но сейчас по списку на такие же виды претендует еще 51 человек, которых уже утвердили. Поэтому в ближайшее время ждем от минстроя дополнительных перечислений, — сообщила министр соцзащиты населения края Светлана Петухова.

Пришедшие в регион средства будут распределять пострадавшим согласно специально утвержденного порядка. К примеру, тем гражданам, кому предстоит купить квартиру, деньги не отдадут «на руки», а будут переводить непосредственно продавцу жилья. Такие правила позволят избежать мошеннических схем. С ремонтом ситуация выглядит проще. Пострадавшие получат полную сумму на проведение работ.

— У нас работают специальные комиссии, которые занимаются решением проблем пострадавших. Они проводили оценку ущерба в жилье. К примеру, на ремонт сумма рассчитывалась по ставке 6 тысяч рублей на 1 кв. метр пострадавшей площади. В случае покупки стоимость 1 кв. метра бралась из расчета 65,3 тысяч рублей. Бесконтрольным процесс обеспечения жильем не будет, расходование средств гражданами проверят, — уточнила Светлана Петухова.

Напомним, что на текущую дату всего в результате наводнения в Хабаровском крае пострадало 823 жилых помещения. Из них 424 нуждаются в ремонте, а 399 – признаны утраченными. Кроме того, в Хабаровском крае продолжаются единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС.

На 14 ноября помощь получили 27179 человек. Гражданам выплатили по 10 тысяч рублей в качестве разовой компенсации, а также по 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. На эти цели из федерального бюджета было направлено 330 млн рублей, а из краевой казны – 11, 8 млн рублей. В основном получателями стали жители Комсомольска-на-Амуре, где последствия паводка оказались наиболее разрушительными.