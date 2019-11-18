В Хабаровском крае появились профессиональные няни. Накануне 14 человек получили соответствующие сертификаты. Всего обучение на онлайн-курсах в рамках проекта «Профессиональные няни – детям!» прошли 32 человека. Регион стал одним из семи субъектов страны, принявших участие в проекте по сертификации нянь. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, в декабре 2018 года было рассмотрено предложение о реализации в Хабаровском крае проекта «Профессиональные няни – детям!» по созданию системы сертифицированных нянь. Он реализуется МБОО «СоСеДИ» при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ.

— Это очень важное начинание, так как до недавнего времени никаких требований к работникам по уходу за детьми не было. Не было профессионального стандарта профессии, не было понимания того, что няня должна знать и уметь, какие документы у неё спрашивать. Это создавало трудности для родителей, которые искали няню для своего ребёнка, — отметила начальник управления общего и дополнительного образования минобрнауки края Юлия Зотова.

К кандидатам на обучение и п6оследующую профессиональную сертификацию предъявлялись требования: среднее общее образование, отсутствие судимости по статьям, запрещающим работу с детьми и медицинская книжка. После прохождения онлайн-обучения курсанты проходили практику и сдавали тест.

Получившие сертификаты участники проекта войдут в реестр добросовестных поставщиков услуг, который будет размещен на сайте министерства образования. Также в ведомстве рассмотрят возможность организации системы профессиональной подготовки и добровольной сертификации нянь.