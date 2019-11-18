Государственная думала приняла в первом чтении очередные изменения в жилищно-коммунальной сфере. Так, был принят законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Подготовлен законопроект Минстроем России во исполнение поручения Президента России. Предполагается, что согласно изменениям, субъекты РФ при расселении аварийного жилья смогут за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (расширении жилплощади), субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

— Законопроектом предусмотрено право органов государственной власти субъекта РФ устанавливать собственникам жилых помещений иные (дополнительные) меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями при переселении из аварийного жилья при условии, что жилое помещение в аварийном многоквартирном доме у таких граждан единственное. При этом указанные меры поддержки не будут применяться к гражданам, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, — рассказал Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ.

Средства фонда также можно будет использовать и на возмещение застройщикам, реализующим проекты развития застроенных территорий или на создание маневренного фонда для временного отселения. Порядок определения размера выплаты возмещения за изымаемое жилье будет устанавливать Правительство.

Органы госвласти РФ в области жилищных отношений согласно предложенным в законопроекте изменениям будут наделены дополнительными полномочиями по определению оснований, порядка и критериев признания многоквартирного дома аварийным, отнесения многоквартирного дома к многоквартирным домам, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%.

Законопроектом предусматривается- возможность создания в составе региональной программы капитального ремонта отдельной подпрограммы для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%, и (или) многоквартирных домов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта РФ.

— Подпрограмма принимается сроком на 3 года с ежегодной актуализацией, и содержит особенности проведения капитального ремонта в указанных домах. Финансирование проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в подпрограмму, будет осуществляться за счет установленных Жилищным кодексом РФ источников: взносов собственников жилых помещений в таких домах и иных средств, образующих фонд капитального ремонта, — пояснил Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ.

Следует отметить, что принятие законопроекта сохраняет действующие гарантии жилищных прав граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.