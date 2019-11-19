В следующем году жители Хабаровского края смогут по льготной цене купить авиабилеты по 20 маршрутам. Накануне Правительством РФ внесены изменения в соответствующее постановление, в результате чего перечень направлений расширился.
Согласно документу, из Хабаровска льготные категории граждан смогут приобрести авиабилеты по следующим направлениям: Владивосток, Геленджик, Екатеринбург, Жуковский, Иркутск, Кавалерово, Минеральные Воды, Москва, Нерюнгри, Новосибирск, Ноглики, Оха, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Тында, Чита и Шахтерск. Из Комсомольска-на-Амуре предусмотрено два направления – на Владивосток и Москву. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Стоимость билетов в одну сторону варьируется от 1000 до 12 000 рублей, в зависимости от маршрута. О старте продаж будет сообщено дополнительно.
Билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также женщины и мужчины старше 55 лет и 60 лет соответственно. На полет по сниженной цене также имеют право инвалиды I группы и их сопровождающие.
Расчёт размера субсидии и предельного размера тарифа для новых маршрутов произведён на основании средних зарегистрированных тарифов экономического класса на перевозку по этим маршрутам. Принятые решения направлены на повышение доступности воздушных перевозок для населения и стимулирование авиаперевозчиков.
Эта запись была опубликована 19.11.2019в 15:37. В рубриках: Общество.
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении механизмов расселения аварийного жилья
- В Хабаровском крае появились профессиональные няни
- Хабаровский край получил 56 млн рублей на выплаты пострадавшим от паводка
- Новый торговый центр открылся на улице Пионерской
- В крае готовятся к сезонному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ