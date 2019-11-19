Школы Хабаровского края приняли участие во Всероссийском образовательном проекте «Урок Цифры» с 5 по 18 ноября занятий по цифровой грамотности прошли более чем в 250 образовательных учреждениях региона. Уроки адресованы учащимся 1 – 11 классов и направлены на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Традиционно в ноябре стартовала серия «Уроков Цифры». Первое занятие по теме «Большие данные» посетили 25 тыс. учеников. На уроках ребята узнали, что такое большие данные, как их анализируют и для чего используют, а также с познакомились с новыми профессиями в области информационных технологий. За прохождение заданий школьники получили сертификаты.

В течение этого учебного года организаторы предлагают пройти еще четыре занятия. Следующее будет проходить со 2 по 16 декабря и будет посвящено сетям и облачным технологиям. С 10 по 21 февраля детям предложат пройти обучение по теме «Безопасность в сети». С 10 по 20 марта запланировано занятие по теме «Персональные помощники». Последний урок цифры будет посвящен алгоритмам принятия решений. Он пройдет с 6 по 17 апреля.

Учебные материалы каждого урока разработаны ведущими российскими ИТ-компаниями при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.