Последствия циклона устраняют сегодня в Хабаровском крае. Со вчерашнего дня практически по всем районах прошли обильные снегопады, из-за которых были отменены автобусные маршруты, остановлена паромная переправа в поселке Ванино, а также перенесены вылеты некоторых авиарейсов.

Между тем, как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, серьезных последствий циклон не принес. Крупных ДТП не зарегистрировано. За минувшие сутки аварий на объектах ЖКХ и ТЭК не отмечено. Новых отключений света, как это было сутки назад, не произошло. Все предыдущие аварии, вызванные короткими замыканиями, энергетики устранили. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Главная проблема после циклона — очистка автотрасс. Со вчерашнего дня сразу 4 федеральные дороги закрыли для проезда автобусов. В итоге за время снегопада отменено 42 пассажирских рейса. Спасателям МЧС пришлось организовывать дежурство оперативных групп, которые помогали выбраться застрявшим в снегу автомобилям, — сообщили в ДДС края.

Сейчас краевые дороги убирают от снега 80 единиц техники. На федеральных трассах работает 69 спецавтомобилей. Дорожники ожидают новых снегопадов.

По сообщению Дальневосточного УГМС, снежный циклон еще задержится в регионе примерно сутки. Эпицентр непогоды сместился в сторону Охотского моря и сейчас движется к побережью Камчатки. 20-го ноября в Советско-Гаванском, Ванинском и Ульчском районах ожидаются сильные снегопады с ветром. Для этих районов уже объявлено новое штормовое предупреждение.

В Хабаровске в связи с циклоном во второй половине дня вновь пойдет снег. Но на этот раз интенсивность осадков будет низкая. Еще один небольшой снегопад синоптики ожидают в ночь на 20-е ноября. К четвергу погода на юге и в центре региона полностью восстановится.