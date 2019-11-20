Почти 60 тысяч квадратных метров аварийного жилья предстоит ликвидировать в Хабаровском крае в ближайшие пять лет. Такой показатель определили для региона федеральные власти. Первый этап программы переселения, рассчитанный на 2019-2020 годы, уже реализуется. До конца этого года в новые квартиры переедет 41 человек.

— В этом году по программе для переселения в Бикине была приобретена 41 квартира. В следующем году необходимо будет расселить 366 граждан, для чего будет закуплено 5,5 тысяч квадратных метров жилья. Участниками программы переселения станут 16 муниципалитетов в 9 районах. Но, в первую очередь, улучшить жилищные условия смогут жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и Советской Гавани, — уточнили в министерстве ЖКХ края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего до 2025 года краевой программой предусмотрено расселение 3,6 тысяч граждан. На это должно быть направлено 3,6 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей – средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ. Оставшуюся сумму профинансируют из краевого и муниципальных бюджетов. Для этого в рамках первого этапа администрациям районов уже распределили 46 млн рублей.

Напомним, что переселение из аварийного жилья происходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на условиях софинансирования из федерального, краевого и муниципального бюджетов. После 2016 года, когда закончилось действие предыдущей программы, Фонд реформирования ЖКХ временно приостановил выделение средств. С 2019 года финансовая поддержка возобновилась. По новым критериям, теперь власти должны помочь переехать из неблагоустроенных домов людям, чье жилье было признано аварийным до 1 января 2017 года.