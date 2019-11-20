В Хабаровском крае выбрали лучшие детские сады. На заседании общественного совета министерства образования и науки края с участием зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрия Минаева подвели итоги независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2019 году. Лучшие результаты показали девять детских садов и один детский дом.

Независимую оценку, которая проводится раз в три года, прошли 380 детских садов, четыре детских дома и одна школа. Изучены документы и проанализированы сайты всех организаций, проведено анкетирование более 50 тысяч родителей и воспитанников. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Оценка проводилась по пяти критериям, установленным Министерством просвещения РФ. В их числе: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организации, а также удовлетворенность условиями оказания услуг.

По результатам оценки 364 организации получили более 81 балла из 100 возможных и 21 организация – от 69 до 80 баллов. Лучшие результаты в Хабаровске показали детские сады № 1, № 6, № 27 и «Верботон», а также детский дом № 2. В Хабаровском районе наивысший балл получили дошкольные учреждения в Сергеевке и Восточном. Кроме того, среди победителей — детский сад №6 с. Сита района им. Лазо, детский сад № 12 в Чегдомыне Верхнебуреинского района и детский сад № 1 «Северянка» в селе Аян Аяно-Майского района.

В следующем году независимую оценку пройдут около 300 образовательных организаций. Среди них техникумы, учреждения дополнительного образования, детские дома, коррекционные школы, а также предприятия, имеющие лицензию на образовательную деятельность.