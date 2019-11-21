Сегодня Законодательная Дума Хабаровского края приняла во втором чтении законопроект о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. В соответствии с поправками, внесенными губернатором региона, доходы краевой казны планируется увеличить на 7,5 млрд рублей, в основном, за счет федеральных межбюджетных трансфертов. При этом, напомним, бюджет по-прежнему остается социально ориентированным. На эту сферу предусмотрено более 64 процентов от общего объема расходов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего на рассмотрение депутатов поступило 124 поправки. Прежде всего они направлены на финансирование мероприятий в рамках реализующихся на территории края национальных проектов, повышение качества жизни населения, решение первоочередных задач по социально-экономическому развитию региона. Основная часть доходов – 7,1 млрд рублей – поступит за счет федерального бюджета.

Значительные средства пойдут на мероприятия по госпрограмме «Развитие здравоохранения Хабаровского края» (2,2 млрд рублей). Среди них – укрепление материально-технической базы медучреждений, продолжение строительства крупных объектов, обеспечение граждан лекарственными средствами, страховые взносы ОМС неработающего населения.

Также в числе приоритетных направлений – поддержка семей с детьми, а именно выплаты пособий при рождении первого ребенка и краевого материнского капитала, обеспечение региональной доплаты к пенсии.

Кроме того, на внеочередном заседании краевого парламента рассмотрели вопрос о корректировке бюджета региона на 2019 год. Документом предлагается увеличить объем доходов на 3,2 млрд рублей и установить в объеме 115,3 млрд рублей. Расходы предлагается увеличить на эту же сумму. Средства пойдут на ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка, поддержку малого и среднего предпринимательства, софинансирование других социальных программ, обеспечение лекарственными препаратами, обустройство и восстановление воинских захоронений и другие направления.

Всего на 2020 год, на период принятия закона во втором чтении, доходы регионального бюджета утверждены в сумме 108,2 млрд рублей, на 2021 год – 105,1 млрд рублей, на 2022 год – 106,3 млрд рублей.

Расходы на будущий год утверждены в сумме 115,4 млрд рублей, на 2021 год – 111,2 млрд рублей, на 2022 год – 111,8 млрд рублей. Дефицит в 2020 году составит 7,2 млрд рублей.

Окончательно законопроект о краевом бюджете со всеми скорректированными параметрами на ближайшие три года Законодательная Дума Хабаровского края примет в декабре.