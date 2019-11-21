С 22 по 24 ноября в Хабаровске пройдут Дни армянской культуры. Гости праздника познакомятся с культурой древнейшего народа, его тысячелетней историей и уникальными традициями.

Мероприятие направленно на сохранение традиций армянского народа проживающего на территории Хабаровского края и установление добрососедских отношений в регионе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В пятницу, 22 ноября, в 18.30 в кинотеатре «Совкино» состоится торжественное открытие. Вечер организаторы посвятят Комитасу (Согомон Согомонян 1869 – 1935гг.) — одному из деятелей армянской культуры ХХ века, выдающемуся армянскому композитору, поэту, фольклористу и хоровому дирижеру. Благодаря его трудам и научным исследованиям было сохранено музыкальное наследие армянского народа.

24 ноября в 16.00 на сцене культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» состоится праздничный концерт, посвящённый 10-летию молодёжного ансамбля «Ширак» Хабаровского регионального отделения «Союз армян России». В концерте примут участие творческие коллективы и солисты из Хабаровска и Республики Армения.

Дни армянской культуры организованы региональным отделением общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Хабаровском крае при поддержке правительства Хабаровского края и Дома народного творчества КГАУК «КНОТОК».