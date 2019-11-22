Федеральный Минздрав перенес дату введения новой системы прохождения медосмотров для водителей, предполагавшую сдачу дорогостоящих тестов на хронический алкоголизм и употребление наркотиков. Вчера новшество раскритиковал Президент страны Владимир Путин. Главу государства возмутило, что цены на диагностические исследования в некоторых регионах повысятся от 5 до 20 раз. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— У нас минимальный уровень оплаты труда составляет 11 280 рублей. И такую зарплату получают 3 млн 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и поменьше платят. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку, то это что, ползарплаты надо отдать месячной? Пусть этот законопроект сначала изучит Минтруд РФ, — поручил Президент.

Напомним, что в Хабаровском крае сделать необходимые анализы сейчас можно только в двух лабораториях в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. С начала этой недели там скопились огромные очереди из желающих успеть пройти исследования по старым ценам. Новые правила должны были вступить в силу уже с 22 ноября. После этого стоимость обязательного медицинского освидетельствования водителей на категорию В возросла бы с 1241 рубля до 5,5 тысяч рублей, а на категории С и Д – с 1648 рублей до 7 тысяч рублей.

Надо отметить, что до поправок медицинское освидетельствование водителей проводилось после решения психиатра-нарколога, который выявил у гражданина наличие симптомов алкогольной или наркотической зависимости, а в спорных случаях — только по направлению специальной врачебной комиссии. Минздрав РФ решил сделать эти исследования обязательными. По мнению руководства ведомства, это должно было повысить безопасность на дорогах.