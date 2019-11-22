В Хабаровском крае на местах активно реализуются проекты территориальных общественных самоуправлений. На сегодняшний день в регионе успешно выполнен уже 541 проект ТОС разной направленности, еще около 80 находятся в стадии реализации, большинство из которых будут завершены до конца года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По инициативе жителей в селах появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, создаются или восстанавливаются скверы, проводятся различные культурно-массовые мероприятия, устанавливаются фонари, ремонтируются системы водоотведения и многое другое.

К примеру, ТОС «Эконь» из Комсомольского района реализовал проект «Детская мечта» с привлечением средств краевого гранта в размере 427,6 тысяч рублей. На территории в отдалении от оживленной проезжей части обустроена зона для прогулок и общения родителей с детьми от 0 до 15 лет.

А в селе Аян ТОС «Колхоз» организовало уличное освещение. Общая стоимость проекта составила 145,2 тысяч рублей, из которых средства краевого гранта – около 100 тысяч рублей. Дома активистов общественного самоуправления расположены на окраине поселка, и раньше с наступлением вечера большинство улиц здесь совсем не освещались. Кроме того, территория ТОС прилегает к лесному массиву, и были случаи выхода к домам диких животных. Реализация проекта позволила решить многие проблемы для жителей: созданы безопасные условия движения автотранспорта и пешеходов в вечернее и ночное время суток, улучшен эстетический облик улиц, стало меньше нарушений общественного порядка и преступлений.

Национальное стойбище «Ми дёи» («Мой дом») появилось в селе Джари Нанайского района. Общая стоимость составила 337 тысяч рублей. Проект ТОС «Селяне» направлен на зарождение интереса у подрастающего поколения к истории, традициям и обычаям предков, объединение жителей разных возрастных групп, где старшее поколение может передавать свой опыт и знания.

Всего в Хабаровском крае с 2016 года проведено 7 конкурсов, по итогам которых гранты в размере более 186 млн рублей направлены на реализацию 623 гражданских инициатив. В этом году между ТОС разыграно 75 млн рублей.

— Жители края стали активно участвовать в решении вопросов местного значения через территориальные общественные самоуправления. В инициативах раскрываются наиболее острые, важные проблемы. Авторы проектов предлагают не только пути выхода из сложной ситуации, но и принимают личное участие в реализации, а государственное финансирование, как правило, необходимо на приобретение и доставку материалов, — отметили в комитете по внутренней политике правительства края.

Там также добавили, что жители края привлекают и собственные средства для реализации проектов. По предварительным подсчетам, с 2016 года эта сумма составила более 100 млн рублей.

Напомним, сейчас в крае осуществляют свою деятельность 611 ТОС. Из них два зарегистрированы в качестве юридического лица, что дает дополнительные возможности при участии в грантовых конкурсах уже федерального уровня.