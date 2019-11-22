Сегодня днем в снегоуборке задействовано 59 единиц техники и 58 рабочих. Они расчищают от снега остановки пассажирского транспорта. Так, бригады МУП «Южное» трудятся на улицах Краснореченской, Пионерской, Волочаевкой, Шеронова, Павла Морозова и Шевчука, Суворова, Оборонной, Радищева и Бийской. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Минувшей ночью, с 20 вечера до 8 утра, на дорогах города работали 31 специализированная машина и 33 человека. Бригады расчистили 52 остановки общественного транспорта. Вывезли почти 500 кубометров снега, а для борьбы с гололедом высыпали на дороги краевого центра более 148 тонн песчано-соляной смеси», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

Работы по уборке города продолжаются пятые суки.