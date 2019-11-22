Презентация инвестиционных проектов состоялась в Хабаровске
Дата | 22.11.2019 В рубриках: Бизнес

На соискание муниципальной грантовой поддержки на суд экспертов два предпринимателя представили свои разработки. Исполнительный директор АНО «Развитие общественных инициатив «Спутник» Виктор Антонов презентовал сразу четыре идеи. Предприниматель занимается развитием you-tube канала Sputnik Life, на котором представили малого и среднего бизнеса делятся своим опытом с коллегами. Пока канал существует за счет собственных вложений Виктора Антова, средства необходимы для дальнейшего развития программы и ее рекламы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Второй проект связан с формированием имиджа Хабаровска на международном уровне. Инициативной группой разработан дизайн сувенира «Mishka&Matrioshka». Стилизованная фигурка в перспективе, по мнению авторов, должна стать узнаваемым символом дружбы между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того, чтобы наладить массовый выпуск сувениров, необходимы денежные вложения. Третий проект: бизнес-лекторий — клуб для предпринимателей, где каждый может узнать для себя что-то полезное в плане развития бизнеса. Финансовых вливаний требует и проект по развитию в Хабаровске индустрии легкой промышленности. Оснащенный профессиональным оборудованием швейный цех, в котором предприниматели смогут заниматься дизайном или пошивом одежды.

Увлечь начинающих кутюрье предложила на городском инвестиционном Совете директор структурного подразделения «Учебный центр Дальневосточного театра моды» Ксения Новачук. Ее проект бизнес-комьюнити — для молодых дизайнеров одежды, где каждый из них может представить свои наработки. Наиболее перспективные на конкурсной основе получат поддержку инвесторов и смогут организовать свое дело. Параллельно начинающие портнихи будут обучаться основам бизнеса и продвижения своего бренда. Обсуждение проектов на инвестиционном Совете, в состав которого входят опытные бизнесмены, ученые и общественники, длилось больше часа. Окончательный вердикт, о том какой проект получит поддержку, будет вынесен позже. Ежегодно на помощь в реализации перспективных бизнес-идей на конкурсной основе в Хабаровске выделяется 5 миллионов рублей.

Эта запись была опубликована 22.11.2019в 17:20. В рубриках: Бизнес.


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