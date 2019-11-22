На соискание муниципальной грантовой поддержки на суд экспертов два предпринимателя представили свои разработки. Исполнительный директор АНО «Развитие общественных инициатив «Спутник» Виктор Антонов презентовал сразу четыре идеи. Предприниматель занимается развитием you-tube канала Sputnik Life, на котором представили малого и среднего бизнеса делятся своим опытом с коллегами. Пока канал существует за счет собственных вложений Виктора Антова, средства необходимы для дальнейшего развития программы и ее рекламы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Второй проект связан с формированием имиджа Хабаровска на международном уровне. Инициативной группой разработан дизайн сувенира «Mishka&Matrioshka». Стилизованная фигурка в перспективе, по мнению авторов, должна стать узнаваемым символом дружбы между странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того, чтобы наладить массовый выпуск сувениров, необходимы денежные вложения. Третий проект: бизнес-лекторий — клуб для предпринимателей, где каждый может узнать для себя что-то полезное в плане развития бизнеса. Финансовых вливаний требует и проект по развитию в Хабаровске индустрии легкой промышленности. Оснащенный профессиональным оборудованием швейный цех, в котором предприниматели смогут заниматься дизайном или пошивом одежды.

Увлечь начинающих кутюрье предложила на городском инвестиционном Совете директор структурного подразделения «Учебный центр Дальневосточного театра моды» Ксения Новачук. Ее проект бизнес-комьюнити — для молодых дизайнеров одежды, где каждый из них может представить свои наработки. Наиболее перспективные на конкурсной основе получат поддержку инвесторов и смогут организовать свое дело. Параллельно начинающие портнихи будут обучаться основам бизнеса и продвижения своего бренда. Обсуждение проектов на инвестиционном Совете, в состав которого входят опытные бизнесмены, ученые и общественники, длилось больше часа. Окончательный вердикт, о том какой проект получит поддержку, будет вынесен позже. Ежегодно на помощь в реализации перспективных бизнес-идей на конкурсной основе в Хабаровске выделяется 5 миллионов рублей.