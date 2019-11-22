Руководители предприятий оформляют витрины магазинов и торговые залы. В городском профильном управлении разработан ряд рекомендаций о том, как украсить магазины, кафе, рестораны. Предпринимателям рекомендовано продумать дневное и вечернее оформление зданий, витрин и прилегающих территорий. Это могут быть гирлянды, сетки, снежинки, баннеры, елки, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и многое другое. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Также предпринимателям предлагается использовать праздничную символику в самих торговых залах, расширить ассортимент реализуемой продукции, добавив новогодние товары: свечи, открытки, сувениры, карнавальные костюмы. А чтобы хабаровчане смогли ощутить вкус праздника, предпринимателям рекомендовано организовать дегустации, тематические вечера и обеды для различных категорий населения.
«Каждое предприятие придумывает что-то новое. Одно время в моде были ледяные скульптуры, которые ставили возле магазинов, затем — снежные. В последние годы появляется все больше красивых и необычных гирлянд, светодинамических конструкций. Очень стильно смотрятся витрины с новогодней атрибутикой. Такое оформление не требует больших затрат, но при этом привлекает внимание прохожих и потенциальных покупателей. Мы с нетерпением ждем, что придумают предприниматели в этом году», — рассказала заместитель начальника городского отдела торговой политики Марина Троскалевская.
Еще одним стимулом для установки праздничных декораций станет конкурс на лучшую подготовку предприятий потребительского рынка к новогодним и рождественским праздникам. В нем, чтобы не отступать от традиций, предполагается три номинации: «Лучшее оформление торгового зала», «Лучшее оформление прилегающей территории», «Лучшее оформление витрины».
Эта запись была опубликована 22.11.2019в 17:22. В рубриках: Общество.
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