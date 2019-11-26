Федеральный центр перечислил Хабаровскому краю еще 68 млн рублей на выплаты пострадавшим от наводнения. Средства будут направлены на капитальный ремонт жилья, а также на покупку квартир тем гражданам, чье жилье было признано непригодным для проживания.

— В этот раз пришедшая сумма позволит оказать помощь 83 пострадавшим. 29 человек планируют сделать ремонты, а еще 54 смогут переехать в новые квартиры. В итоге нарастающим итогом у нас уже оказана помощь 121 жителю края. Этот реестр продолжает формироваться, — сообщила министр соцзащиты населения края Светлана Петухова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Сейчас готовится очередной список, куда вошли люди, обратившиеся к властям недавно. В нем 67 человек, нуждающихся в поддержке. Документ передадут на согласование в Минстрой РФ, где будет принято решение по финансированию.

Напомним, что на текущую дату всего в результате наводнения в Хабаровском крае пострадало 871 жилое помещение. Из них 477 нуждаются в ремонте, а 394 – признаны утраченными. Кроме того, в Хабаровском крае продолжаются единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС. На понедельник 25 ноября помощь получили 27179 человек. Гражданам выплатили по 10 тысяч рублей в качестве разовой компенсации, а также по 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. На эти цели из федерального бюджета выделено 327 млн рублей, а из краевой казны – 12 млн рублей. В основном получателями стали жители Комсомольска-на-Амуре, где паводок нанес наибольший ущерб.