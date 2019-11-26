Жители дома №17 по улице Чкалова в Кировском районе г. Хабаровска обратились в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» из-за сильного запаха газа в подъезде.

Оперативно прибывшая на место вызова бригада АДС выявила, что источником повышенной концентрации метана является не квартира заявителя, а жилое помещение несколькими этажами ниже.В связи с заведомо ложным вызовом оперативных служб города там прошедшим летом было приостановлено газоснабжение и установлена заглушка на внутриквартирном газопроводе, за что виновник происшествия был привлечен судом к административной ответственности. Несмотря на понесенное наказание и в нарушение правил безопасного обращения с газом, хабаровчанин самовольно демонтировал заглушку и подключил свою газовую плиту к распределительным сетям.

Газовики обратились с заявлением в полицию. Теперь в соответствии со ст. 7.19 КоАП гражданину грозит еще один штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей.

«Самовольное вмешательство в работу газового оборудование и пользование им в состоянии алкогольного опьянения является грубым нарушением техники безопасности при обращении с газом в быту. В данной ситуации бдительность соседей сыграла решающую роль в том, чтобы газовики смогли оперативно предотвратить серьезное происшествие», — сказал и.о. главного инженера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексей Чайко.

Квартира, где проживает виновник инцидента, включена в «группу риска» и поставлена на особый контроль в абонентской базе газовой компании и в органах внутренних дел.