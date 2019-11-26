Почти 400 семей в Хабаровском крае, имеющих двух и более детей, решили оформить ипотеку по льготным ставкам – шесть и пять процентов годовых. На сегодняшний день финансовые организации одобрили уже 231 заявку на общую сумму 654 млн рублей, из них выдано 128 кредитов.

Напомним, семьи, в которых вторые и последующие дети родились после 1 января 2018 года, могут воспользоваться правом оформления ипотеки на покупку жилья под 6 процентов годовых. С начала этого года для дальневосточников введены новые условия предоставления кредита по ставке в 5 процентов. Документы имеют право подать семьи, в которых вторые, и последующие дети появились на свет, начиная с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Такая мера разработана в соответствии с национальным проектом «Демография».

В разрезе отдельных банков фактическая ставка по ипотечным жилищным займам для граждан, имеющих детей, может составлять от 4,7 % до 4,9 %. Кроме того, семьи могут рефинансировать действующий кредит под более низкую процентную ставку.

Подать заявку на оформление льготного ипотечного кредита по государственной программе «Семейная ипотека» можно в пяти банках, которые осуществляют деятельность на территории Хабаровского края. Это ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Газпромбанк», ПАО «Транскапиталбанк».

В соответствии с условиями, полученные кредитные средства можно использовать на покупку жилья на первичном рынке. Для семей, проживающих в сельской местности, предусмотрена возможность приобретения жилплощади и на вторичном рынке. Льготная процентная ставка распространяется на весь срок кредитования. Максимальная сумма займа составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос – не менее 20 процентов стоимости приобретаемого жилого помещения.

Напомним, что распространить действие льготной ипотечной ставки на весь период действия кредита поручил Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Глава государства отметил низкую востребованность такого вида поддержки из-за ограничения сроков кредитования.