В начале декабря начнётся оформление площади им. Ленина к Новому Году. Традиционно главным украшением станет 20-ти метровая елка. Как сообщили в краевом комитете по молодежной политике, ее соберут из 190 натуральных елей разных размеров, которые закрепят на металлическом каркасе. На краевую ёлку повесят большие яркие шары и гирлянды, праздничной иллюминацией также оформят чаши и ограждения фонтанов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Обустройство зимнего городка завершится за неделю до праздника, проект уже утвержден. Его разработкой занимался президент Дальневосточной ледовой корпорации, член Союза художников и дизайнеров России Сергей Логинов. На работы по созданию новогоднего городка направят более 10,5 млн рублей.

— Особое внимание в этом году решено уделить детской зоне: будет больше интерактивных ледовых фигур, героев из мультфильмов, 2 горки и большая шахматная «доска» с шахматными фигурами. Жители и гости краевого центра смогут сделать снимки на память в ледовых фотозонах, а также с фигурами Деда Мороза, Снегурочки и символом 2020 года – симпатичной снежной мышкой, — рассказали в комитете.

Там также отметили, что к Новому Году планируется обновить плей-лист и во время праздников на площади можно будет услышать любимые новогодние песни. Торжественное открытие «Ледового Городка» запланировано на 27 декабря.

Кроме того, в январе 2020 года на площади пройдет международный конкурс «Ледовая фантазия». Он традиционно соберет скульпторов из разных городов и стран.