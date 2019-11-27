В воскресенье, 1 декабря в 13:00 на стадионе имени Ленина в Хабаровске состоится церемония открытия самого большого на Дальнем Востоке катка под открытым небом. Жителей и гостей краевой столицы ждет большой зимний праздник с концертной программой и показательными выступлениями спортсменов.

— Каток стал одним из любимых зимних мест отдыха для хабаровчан и гостей нашего города. Мы постарались сделать все, чтобы пребывание здесь было комфортным и безопасным. Для особой прочности и гладкости льда каток заливали в несколько этапов. Для совсем юных гостей будет отведена специальная площадка «каток-малышок». Традиционно будет работать теплая зона фуд-кортов и проката коньков, — рассказал генеральный директор краевой дирекции спортивных сооружений Александр Павлинов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В торжественной церемонии открытия катка общей площадью в 16 тысяч квадратных метров примут участие юные спортсмены краевой столицы, представляющие зимние виды спорта. Право первыми выйти на каток предоставлено конькобежцам школы олимпийского резерва «Максимум». Хоккеисты краевого центра развития хоккея с мячом и спортсмены школы фигурного катания «Пируэт» подготовили показательную программу.

Юные хоккеисты краевого центра развития хоккея «Амур» и спортсмены центра «Лидер» проведут товарищескую встречу по хоккею с шайбой. В качестве почетных гостей праздника приглашены трёхкратные чемпионы России по хоккею с мячом — команда «СКА-Нефтяник».

В этот день на лед выйдут не только профессионалы, но любители. Среди них хоккейные команды «Тигрицы Амура» и «Амурские леопарды», клуб любителей фигурного катания «Амурские узоры».

После официальной части состоится праздничная концертная программа с конкурсами и призами.

Для всех желающих каток будет работать круглосуточно с перерывами на дополнительную заливку и шлифовку льда.