По итогам десяти месяцев 2019 года золотодобывающие компании Хабаровского края произвели 21,7 тонн золота. Результат оказался выше прошлогоднего показателя на 1,2%. Как уточнили в министерстве природных ресурсов края, окончательные итоги сезона подведут в январе, поэтому у местной промышленности все еще есть шанс побить исторический максимум по производству драгметалла. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— С января по октябрь из месторождений извлекли 17,5 тонн рудного золота и 4,2 тонны россыпного. Это хороший результат с учетом прошедшего паводка, который осложнил работу. Производство нарастили крупные предприятия ООО «Амур Золото» (ГК «Русская Платина») – на 28%, АО «Многовершинное» (ООО «Руссдрагмет») — на 11% и ООО «Охотская горно-геологическая компания» — на 10%. Кроме того, повлиял запуск в эксплуатацию месторождения «Полянка», где с сентября выдали 623 кг драгметалла, — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что подросла и добыча россыпного золота, которого произвели на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Эффективно сработали компании ООО «Золото Керби» (рост на 55,3%), ООО «Конкорд» (рост на 26,5%), АО Старателей «Дальневосточные Ресурсы» (рост на 10%) и Артель старателей «Восток» (рост на 7%).

Напомним, что в прошлом году горняки добыли 24,8 тонн золота. Это стало абсолютным рекордом за всю историю отрасли в регионе.