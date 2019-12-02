Символическую кнопку открытия ледовой площадки нажали Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и совсем еще юный, но перспективный спортсмен конькобежного спорта Егор Стацура.

Почетное право первыми выйти на лед было предоставлено спортсменам конькобежного спорта и шорт-трека спортивной школы олимпийского резерва «Максимум». В ярком спортивном празднике приняли участие спортивные школы Хабаровска. Среди них школа Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур», спортсмены центра содействия и развития физической культуры и спорта «Лидер», школа фигурного катания «Пируэт», хоккеисты Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом.

Показательные выступления подготовили участники клуба любителей фигурного катания «Амурские узоры».

В день открытия катка состоялась товарищеская встреча: на лед вышла команда Губернатора и СКА-Нефтяник. Игра была очень эмоциональной и зрелищной. Эмоции болельщиков, которые горячо поддерживали команду Губернатора едва не растопили холодный лед народного катка. Со счётом 3:00 одержала победу команда С.И. Фургала. В этот день также играли команды ЛХЛ «Тигрицы Амура» и «Амурские леопарды».

После официальной части церемонии состоялась праздничная концертная программа при участии творческих коллективов города. Были разыграны комплекты билетов на матчи хоккейных клубов «Амур» и СКА-Нефтяник.

Напомним, что открытый народный каток на набережной Хабаровска – это самый большой бесплатный каток Дальнего Востока. Каток будет работать с 11:00 до 23:00 по будням, с 11:00 до 24 по выходным и праздничным дням.

Начальник отдела по организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ ДССХК Юлия Александровна Коробчук