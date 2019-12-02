В Хабаровском крае наградили лучших садоводов и огородников. В региональном центре состоялось торжественное собрание, на котором отметили вклад земледельцев в обеспечение продовольственной безопасности региона.

От имени регионального минсельхоза с краевым Днем садоводов и огородников собравшихся поздравила первый заместитель министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края по экономике Ольга Кравчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Мы искренне рады приветствовать всех тех, кто в свободное от работы время трудится на своих участках! Только задумайтесь – около половины населения России, а это порядка 70 миллионов граждан, являются частными земледельцами! В Хабаровском крае этот вид деятельности востребован. Его развивают больше 300 тысяч жителей, которые возделывают около 20 тысяч гектаров земель, ежегодно получая хороший урожай. Выражаю вам благодарность за многолетний труд, желаю здоровья, благополучия и многих лет плодотворной трудовой жизни, — отметила Ольга Кравчук.

В ходе торжественного собрания подвели итоги краевого конкурса, в котором приняли участие 13 садоводов и 6 садоводческих объединений из Амурского и Вяземского районов, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и Хабаровска.

Были названы победители в различных номинациях: «Лучший садоводческий участок», «Лучшая семья садоводов (огородников)», «Лучший клуб садоводов и огородников», «За активное участие и личный вклад в развитие садоводческого (огороднического) движения».

Напомним, что Хабаровский край одним из первых в стране ввел в отраслевой календарь День садовода и огородника. Он был утвержден постановлением главы региона 20 лет назад.

Первый такой праздник было решено провести 27 ноября 1999 года, а затем отмечать его ежегодно в последнюю субботу ноября.