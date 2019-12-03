В Хабаровском крае продолжается выплата компенсаций жителям, пострадавшим от паводка. На капитальный ремонт жилья 100 собственникам выплачено около 33,6 млн рублей. Кроме того, жители края, чьи квартиры и дома признаны не подлежащими восстановлению, начали заключать первые договоры на покупку нового жилья. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— В этом случае деньги напрямую собственники не получают, мы работаем с продавцами жилья, оформляя сделки через МФЦ. Таким образом оплата прошла по четырем договорам на 8 млн 700 тысяч рублей. Жители края приобрели 4 жилых площади. На регистрации находится еще 17 сделок, — отметили в министерстве социальной защиты населения края.

Речь в основном идет о Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Так, в городе Юности оформлен договор купли-продажи на приобретение одноэтажного дома по улице Дальневосточной. Пострадавшие от паводка также приобрели две квартиры, а в краевом центре — одноэтажный дом в Железнодорожном районе.

Вместе с тем, в учреждениях социальной защиты продолжают принимать заявления на предоставление выплат. Всего по данным на 1 декабря 2019 г. в результате наводнения в Хабаровском крае пострадало 913 жилых помещений. Из них 511 нуждаются в ремонте, а 402 – признаны утраченными.

Вместе с тем, в регионе продолжают перечислять единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС. Речь идет о трех суммах: 10 тысяч рублей в качестве разовой компенсации, 50 или 100 тыс. рублей за частичную или полную утрату имущества. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено 338 млн рублей, из средств правительства края – около 12 млн. Такую помощь в крае получили 28 тысяч 57 человек.