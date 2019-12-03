Губернатор края Сергей Фургал посетил дом на ул. Аэродромной в Хабаровске, в котором региональные власти предусмотрели квартиры для бывших воспитанников детских домов. Десятиэтажный дом на 279 квартир практически готов к заселению. Об этом доложили главе региона представители краевого министерства строительства. На данный момент получены положительные заключения от госэкспертизы, госстройнадзора, а также разрешение на ввод дома в эксплуатацию. На оформление всех необходимых документов потребовалось полгода.

— Были организованы полеты, приглашены специализированные организации, которые замерили все уровни шума от пролетающих самолетов. И уже по результатам протоколов, которые эти специализированные организации подготовили, было подтверждено безопасное расположение дома. Вся эта информация отражена в проектной документации. Получено положительное заключение госэкспертизы, и, соответственно, объект введен в эксплуатацию, — рассказала заместитель министра строительства края по экономическим вопросам Наталья Лыскова.

Напомним, строительство дома для сирот началось в середине 2018 года. Местом под застройку была выбрана площадка в районе улицы Аэродромной, недалеко от аэродрома ДОСААФ. Однако к моменту, когда дом был уже в высокой степени готовности, изменилось законодательство. Застройщиков жилых домов, строящихся рядом с объектами воздушной инфраструктуры и аэродромами, обязали к прохождению госэкспертизы на предмет безопасности расположения объекта. Это и отодвинуло срок сдачи дома в эксплуатацию.

До конца этой недели дом должны поставить на кадастровый учет, после чего начнется регистрация квартир.

— Будет правильным перенести аэродром на другое место, а на этой площадке построить новый микрорайон со школами, поликлиниками и всей необходимой инфраструктурой. У нас еще очень много категорий людей, которые не обеспечены жильем, в том числе молодые семьи, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Ключи от своих квартир в новом доме бывшие воспитанники детских домов должны получить уже до конца декабря.