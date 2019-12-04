Меры по завершению строительства проблемных жилых домов рассмотрели в правительстве Хабаровского края на заседании рабочей группы по защите прав обманутых дольщиков. Совещание провел губернатор края Сергей Фургал. Отмечалось, что внимание краевых властей, контрольных структур, а также адресная работа с застройщиками позволили в Хабаровске в конце ноября ввести еще два проблемных объекта.

Это многоэтажный дом бывшего «Дальспецстроя» на пересечении улиц Павла Морозова и Кубяка, жилье в котором до конца года получат 18 дольщиков, а также проблемный долгострой на Казачьей горе в районе улицы Тихоокеанской. Новоселье здесь до конца года отпразднует 121 участник долевого строительства. Дольщики ждали своих квартир с 2007 года.

Изначально сдать объект на Казачьей Горе не смогла компания «Мыс». В 2014 году проблемный актив выкупила компания ООО «СамСтрой». Однако новому застройщику не удалось решить финансовые проблемы даже с привлечением государственной гарантии правительства края под новую кредитную линию. В 2019 году краевым властям удалось найти нового подрядчика, который и завершил строительство. Разрешение на ввод объекта получено 29 ноября.

— За год проведена большая работа. С 1 октября прошлого года в регионе удалось ввести 14 проблемных объектов, в своих правах восстановлены 1163 участника долевого строительства. Тем не менее, вопрос по-прежнему стоит остро. В реестр проблемных объектов, в соответствии с новыми требованиями законодательства, мы продолжаем включать новые дома. Сегодня в перечне остаются 1446 дольщиков, — отмечает председатель краевого комитета государственного строительного надзора Олег Сутурин.

Так, реестр пополнили несколько многоэтажных домов в Хабаровске. Большинство квартир в них выкупили для своих целей юридические лица в составе кредитных потребительских кооперативов. Некоторые из этих кооперативов сегодня находятся в стадии банкротства.

Конкурсные процедуры инициированы и в отношении застройщиков — ООО «Востокстройсервис», ООО «Техмонтаж», ООО «Аметист» и ООО «Лазурит», которые также заключали договора с дольщиками. Речь идет о группе жилых многоквартирных домов в районе улицы Рокосовского (8 дольщиков), на пересечении улиц Тургенева, Комсомольской и Амурского бульвара (15 дольщиков), в районе улицы 2 Портовой в Краснофлотском районе (12 дольщиков). Для этих объектов при содействии краевых властей был найден инвестор.

Однако, по словам представителя компании ООО «Континенталь», из-за затягивающихся процедур по оценке имущества зайти на эти объекты и начать достройку не представляется возможным, а продажа ряда объектов конкурсной массы проводится с нарушениями. В результате простоя физическое состояние объектов банкротных компаний ухудшается.

Помочь сторонам решить юридические вопросы помогут краевые власти. Для этого в правительстве региона будет создана рабочая группа.

— Несмотря на то, что договоров долевого участия в этих домах не так много, мы должны обратить самое пристальное внимание на решение этих проблем, которые напрямую влияют на ситуацию в строительной отрасли. Необходимо тщательно разобраться в ситуации и решить вопрос с достройкой и вводом в эксплуатацию, — отметил Сергей Фургал.