Бесплатной юридической помощью могут воспользоваться жители Хабаровского края в 2020 году. Соответствующее соглашение подписано между правительством края и Адвокатской палатой региона.
Для жителей края проводят консультации, а также оказывают другую правовую поддержку специалисты подразделений государственного юридического бюро. С начала 2019 года такой услугой уже воспользовались более 7,5 тысяч человек.
Юридическая поддержка наиболее востребована среди неработающих пенсионеров, ветеранов труда, женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, многодетных семей, родителей в неполных семьях, инвалидов, а также граждан, пострадавших от паводка.
Чаще всего они обращаются по вопросам предоставления мер социальной поддержки, взыскания алиментов, защиты прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг, пенсионного обеспечения, защиты трудовых прав, возмещения ущерба, причиненного чрезвычайной ситуацией.
— За время работы накоплен положительный опыт правового решения злободневных проблем жителей края. К примеру, недавно была оказана помощь инвалиду, через суд мы обязали администрацию Хабаровска предоставить гражданину жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке, — сообщили в госюрбюро края.
Подразделения бюро расположены в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Бикинском, Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Нанайском, Николаевском, Советско-Гаванском, Солнечном, им. Лазо и им. Полины Осипенко районах.
Эта запись была опубликована 04.12.2019в 16:57. В рубриках: Общество.
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