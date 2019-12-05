Гостиницам, отелям и хостелам Хабаровского края с номерным фондом более 15 номеров необходимо пройти процедуру обязательной классификации. К 1 января 2020 года они должны получить определенную категорию: «пять звезд», «четыре звезды», «три звезды», «две звезды», «одна звезда», «без звезд». В противном случае, они не смогут оказывать услуги.

Как сообщили в комитете по туризму министерства культуры края, в регионе на сегодняшний день действует 38 коллективных мест размещения, в которых 15 и более номеров. Из них уже 12 получили категорию и 8 проходят процедуру.

— Оценивают уровень гостиниц специализированные организации и частные эксперты. Наш регион тесно сотрудничает с Российской гостиничной ассоциацией из Москвы. Также приезжают эксперты из Томска и Санкт-Петербурга. Консультации по вопросам прохождения процедуры можно получить в комитете по телефону (4212) 30 50 35. Гостиницы, не прошедшие классификацию, не смогут оказывать услуги, им грозят штрафы до 500 тыс. рублей, — сообщила консультант отдела развития туризма комитета по туризму министерства культуры края Галина Зубакина.

Она также отметила, что последним, третьим, этапом станет обязательная классификация коллективных мест размещения с номерным фондом менее 15 номеров, которым необходимо будет пройти процедуру к январю 2021 года. Их в крае около 180.

Ранее «звездную» категорию получили все 30 действующих крупных мест коллективного размещения с фондом свыше 50 номеров. Первой пятизвездочной гостиницей в крае является отель «Парус». Категория «четыре звезды» присвоена 7 гостиницам: «Верба», «Ривьера», «Хабаровск Сити», «Олимпик», «Амур», «Интурист», «Сопка». «Три звезды» получили 15 отелей, «две звезды» — 3, «одна звезда» — 1, «без звезд» — 3.

В рейтинге среди субъектов ДФО по количеству классифицированных гостиниц Хабаровский край занимает второе место. На первом — Приморский край, на третьем — Сахалинская область.

Процедура проводится в соответствии с Федеральным законом от 16.02.2018 № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Кодексом РФ об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии», а также постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 № 158 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц».