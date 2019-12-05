Дальневосточная государственная научная библиотека 18 декабря отметит свое 125-летие. В связи с этим 6 декабря в краевом театре юного зрителя состоится торжественный вечер. Запланировано награждение лучших работников и театрализованное представление.

Библиотека образованна в 6 (18) декабря 1894 года. Тогда Председатель Приамурского отдела Императорского Русского географического общества Николай Гродеков обратился ко многим научным организациям Москвы и Петербурга с просьбой прислать в будущую библиотеку свои издания. В основу фонда библиотеки легли 453 книги, полученные от будущего Императора Николая II. Восемь тысяч редких книг по географии, истории, военному делу и искусству было прислано из библиотеки Великого князя Константина его вдовой. Благодаря деятельности помощника Приамурского генерал-губернатора было получено более 30 тысяч книг из Академии наук, Императорской публичной библиотеки, университетов, научных обществ.

Сегодня в фонде библиотеки около 4 млн экземпляров, в том числе более 25 тыс. редких и ценных изданий и уникальная коллекция краеведческих изданий, которая составляет более 180 тыс. единиц. Ежегодно библиотека обслуживает более 45 тыс. читателей.

В течение всего юбилейного года в библиотеке проводились тематические мероприятия: III межрегиональный форум молодых библиотекарей «Лидер будущего», Всероссийская акция «Библионочь». Были организованы встречи с известными писателями, цикл публичных лекций, заседания клубов, литературные праздники и фестивали. 26 ноября в основном здании открылась масштабная экспозиция «Дальневосточная государственная научная библиотека — 125 лет на службе науки и просвещения» в основном здании библиотеки.

Кроме того выпущены юбилейные печатные и электронные издания: сводный каталог «Издания на языках коренных малочисленных народов Хабаровского края», научно-практические журналы «Культура и наука Дальнего Востока» (№ 2, 2019) и «Вестник Дальневосточной государственной научной библиотеки» (№ 4, 2019).

На торжественном вечере 6 декабря почётными грамотами и благодарностями губернатора и министра культуры края будут награждены лучшие работники библиотеки. Также запланировано театрализованное представление «Дерсу Узала. Популярный обзор путешествия», подготовленное артистами ТЮЗа.

На следующий день 125-летний юбилей будет праздновать Хабаровское краевое отделение Русского географического общества. В Тигровом зале Дальневосточной государственной научной библиотеки в 16.00 начнется торжественное собрание, в ходе которого запланировано вручение билетов новым членам РГО и церемония награждения.

Хабаровское краевое отделение РГО (ранее Приамурский отдел Императорского Русского географического общества) – первая научная организация в Приамурье, которая основана 2 (14) мая 1894 года по инициативе приамурского генерал-губернатора Сергея Духовского. Первым председателем общества был избран помощник генерал-губернатора Приамурского края генерал-лейтенант Николай Гродеков. Приамурским отделом ИРГО в год своего создания были основаны Хабаровский краевой музей им. Гродекова и Дальневосточная государственная научная библиотека.