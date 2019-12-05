Ежегодная профилактическая операция «Снегоход» стартовала в Хабаровском крае. До 1 апреля во всех муниципальных образованиях края будут организованы рейды по осмотру самоходной техники. Как пояснили в главном управлении регионального госконтроля и лицензирования края, проверки соблюдения правил эксплуатации мотосаней, мотонарт и снегоходов в зимний период проводятся для обеспечения безопасности дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды.

— В крае отмечается ежегодный рост числа зарегистрированной самоходной техники, в среднем на 11%. Так, если в прошлом году на учете числилось около 2200 снегоходов, мотосаней и мотонарт, то сейчас зарегистрировано более 2400 самоходных машин. Во время рейдов инспекторы гостехнадзора уделят особое внимание соответствию ТС регистрационным данным, наличию технических осмотров и допуска к управлению. Если в местах зимнего отдыха предоставляется услуга проката снегоходов, без документа на право управления сесть за такую машину вы не можете, — подчеркнул начальник главного управления Андрей Коротков.

Осмотры самоходной техники будут проходить как в рабочие, так и в выходные дни. В ходе операции инспекторы, совместно с представителями регионального УМВД, проведут и разъяснительную работу. Водителям напомнят, что максимальная скорость передвижения на снегоходе не должна превышать 40 км/ч, особо опасным представляется выезд на лед и рельсы. На скользких покрытиях необходимо быть крайне внимательным и не допускать заносов.