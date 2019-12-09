Началось оформление площади им. Ленина к Новому году. Специалисты уже устанавливают световое оборудование. Праздничная иллюминация украсит чаши и ограждения фонтанов, также разноцветные гирлянды будут освещать весь периметр новогодней площади в вечернее и ночное время.

В выходные завершилась расчистка территории, на площадь завезено 60% снега и 65% льда, необходимого для возведения новогоднего убранства. Как отметили в краевом комитете по молодежной политике, сегодня стартовали работы по возведению ледового городка. Сейчас рабочие готовят ледяные глыбы для возведения детских горок – все в соответствии с ГОСТом и требованиями безопасности. Затем специалисты приступят к изготовлению новогодних фигур, шахматной доски и лабиринтов для детей. Традиционно со стороны улиц Пушкина и Гоголя появятся большие праздничные надписи: «С Рождеством!» и «Новым Годом!», а также большие фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа 2020 года – Белой Металлической Крысы.

Сегодня также начался монтаж конструкции для главной елки края. Напомним, ее соберут из 190 натуральных елей разных размеров, которые закрепят на металлическом каркасе. На ёлку повесят большие яркие шары и гирлянды. За тем, как продвигается строительство городка можно наблюдать в прямой трансляции.

Официальное открытие новогоднего городка запланировано на 27 декабря. Для жителей и гостей Хабаровска будет организована развлекательно-игровая программа с розыгрышем призов и подарков.

В январе 2020 года новогоднее убранство площади им. Ленина дополнят новые скульптуры, которые изготовят художники в рамках конкурса «Ледовая фантазия».