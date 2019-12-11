Процедура спасения санатория «Уссури» от банкротства перешла на следующий этап. Краевые власти выделили 64 млн рублей для взноса в уставной капитал этого акционерного общества, что позволит рассчитаться с зарплатными долгами перед работниками санатория, а также погасить другие виды кредиторской задолженности. После этого можно будет говорить об окончательном переходе учреждения под управление края.

— Сейчас дорабатывается план развития санатория «Уссури». Он, как и прежде, будет специализироваться на санаторно-курортном лечении. Для этого планируется использовать привозные природные лечебные ресурсы: грязи, азотно-кремнистые термальные воды. Могут быть добавлены и такие сервисы как СО2-ванны, жемчужные ванны, физиотерапия, кислородотерапия, баротерапия. Есть планы по открытию кардиологии и неврологии. Но все будет зависеть от средств, которые будут вложены в модернизацию учреждения, — поделились планами в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Напомним, что решение о спасении имущественного комплекса санатория «Уссури», которому грозила ликвидация, принял губернатор края Сергей Фургал. В феврале 2019 года после переговоров с краевым объединением организаций профсоюзов правительству региона было безвозмездно передано 51,3% акций. После этого власти провели социологический опрос для того, чтобы определить будущую судьбу учреждения.

По итогам опросов, которые прошли в том числе по социальным сетям, большинство жителей края высказались в пользу создания на базе «Уссури» центра медицинской реабилитации. В правительстве решили, что форму собственности акционерного общества для управления менять не будут, так как это позволит привлечь дополнительное финансирование. Теперь краевым властям предстоит найти инвестора, для которого правительство готово выступить гарантом в реализации нового проекта.