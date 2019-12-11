В Хабаровском крае 3211 семей оформили региональный материнский капитал. Мера поддержки, введенная с 2019 года, выплачивается в размере 30 процентов от федерального материнского капитала и составляет 135 907,8 рубля.

Как сообщили в министерстве социальной защиты населения края, деньги можно направить на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов. Средствами уже распорядились 468 семей. Из бюджета на эти цели направлено59,6 млн рублей. При этом, были сняты предусмотренные ранее ограничения. К ним относились – проживание на территории края не менее одного года, обращение за распоряжением средствами по достижении ребенком возраста двух лет (теперь можно обратиться в любое время со дня рождения ребенка), обращение за распоряжением по месту пребывания заявителя.

В следующем году на эту меру поддержки планируется направить почти 295 млн рублей.

Оформить региональный материнский капитал можно в центрах соцподдержки по месту жительства и МФЦ. Также есть возможность подать документы, не выходя из дома, через сайт «Услуги27». Подробную информацию предоставят специалисты по телефону «горячей линии»: 8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время).

Региональный материнский капитал в связи с рождением в семье второго ребенка, начиная с 2019 года, предусмотрен национальным проектом «Демография».