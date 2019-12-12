12 декабря 2019 года в новом торгово-развлекательном комплексе, который считается сегодня одним из самых крупных на Дальнем Востоке, прошло пожарно-тактическое учение по ликвидации условного пожара. В нем приняли участия силы и средства трех пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Этот объект с массовым пребыванием людей сложный по своей архитектуре, с множеством помещений, лестниц. Одновременно на всех этажах здания могут находиться около 7 тысяч человек, из них более тысячи персонала. По легенде учения, условный пожар произошел на третьем этаже в коммерческом отделе до открытия торгового центра, при этом два работника не успели эвакуироваться. Силы и средства выдвинулись автоматически по повышенному номеру.

По приезду пожарных расчетов, огнеборцы тут же организовали боевое развертывание. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы были обследованы все помещения в здании на наличие «заблокированных» огнем и дымом людей. «Пострадавшие» были быстро найдены и в индивидуальных спасательных масках, подключенных к дыхательным аппаратам пожарных, выведены из опасной зоны. В это время другое звено ГДЗС добралось до очага возгорания. Благодаря оперативным действиям условный огонь был локализован, а затем и полностью ликвидирован.

«Сложность тушения пожаров на таких объектах – это скопление большого количества людей на огромных площадях. Необходимо максимально быстро эвакуировать всех и произвести разведку, чтобы в здании никого не осталось, — отметил начальник 21 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Денис Рагозин. – Проведенная сегодня тренировка была первой на данном объекте. Разумеется, был выявлен ряд недочетов, по которым будет проведен детальный разбор, информация будет доведена до должностных лиц. Тренировки на данном объекте еще будут проходить, чтобы отработать максимально действия подразделений, ведь каждая ошибка, допущенная на учениях или пожаре, может привести к гибели людей и материальному ущербу».