Специалисты Хабаровского филиала московского протезно-ортопедического предприятия будут устанавливать протезы рук, изготовленные в лаборатории «Моторика». Современные технические средства реабилитации жители края смогут получить через фонд социального страхования. На сегодняшний день в крае установлено 11 активных протезов. Доступность современных технологий для жителей региона обсудили на межведомственном совещании в министерстве социальной защиты населения края. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Проект «Моторика» сопровождает АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Одна из таких инициатив направлена на обеспечение полноценного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к высокотехнологичным современным техническим средствам реабилитации.

«Моторика» занимается производством активных тяговых протезов кисти и бионических протезов верхних конечностей, прошедших необходимую сертификацию. Одним из приоритетных направлений является изготовление протезов рук для детей с аплазиями и другими травмами верхних конечностей. Проект уже реализуется в 63 регионах страны, изготовлено более 1000 протезов рук для граждан 11 стран мира.

— Благодаря применению современных технологий 3D-печати, протезы могут быть легко модифицированы под любой характер травмы, даже если необходим протез нескольких пальцев. С выводом на рынок данного решения у детей появилась возможность частично вернуть функционал руки. До этого большинство детей с подобными травмами использовали лишь косметические протезы без какого-либо функционала. Необычный дизайн помогает вовлечь ребенка в реабилитационный процесс. Протезирование детей ведется начиная с двух лет. Мы протезируем и взрослых людей. У них повышенные требования к функциональности и прочности. Мы это учитываем при изготовлении. Используя активные протезы, человек может вернуться к полноценной жизни, — рассказал директор по региональному развитию компании «Моторика» Руслан Садыков.

Хабаровский край с компанией «Моторика» сотрудничает с 2018 года. За это время жителям края установлено 11 современных технических средств реабилитации. По итогам совещания принято решение активизировать взаимодействие.

В 2020 году компания планирует презентовать в Хабаровском крае бионические протезы верхних конечностей. Стоимость их в разы ниже зарубежных аналогов, при этом они не уступают в функциональности.

Чтобы получить современный протез, жителям края необходимо обратиться в фонд социального страхования. При этом протезирование должно быть предусмотрено индивидуальной программой реабилитации, которую выдают по итогам прохождения медико-социальной экспертизы.

Устанавливать готовые протезы будут специалисты Хабаровского филиала московского протезно-ортопедического предприятия. Таким образом, жители края смогут получать современные технические средства реабилитации на месте. Кроме того, в следующем году представители «Моторики» проведут для специалистов краевых центров реабилитации обучающий вебинар. После чего они смогут обучать людей активно пользоваться современными техническими средствами реабилитации.